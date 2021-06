Apex Legends | annunciato l’evento Genesi

(Di sabato 26 giugno 2021) Respawn ed EA hanno svelato, il nuovo evento collezione a tempo limitato di, che riporterà le Leggende in due delle mappe originali Respawn e Electronic Arts hannoil nuovo evento collezione a tempo limitato di, intitolato. Per l’occasione, i giocatori avranno modo di riportare le Leggende in due delle mappe storiche del titolo. In contemporanea con questo evento, poi, alcune Leggende e alcune armi saranno sottoposte a un ribilanciamento.è un titolo battle royale free to ...

Respawn ed EA hanno svelato il nuovo evento collezione di Apex Legends: Genesi, che riporterà le Leggende in due delle mappe originali.
Lo sparatutto in prima persona dello studio statunitense si sta preparando a dovere al suo prossimo grande evento, il Genesis Collection Event di cui andremo ad analizzare le patch notes a breve.