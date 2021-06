Anteprima lancia la nuova Wirebag Primavera Estate 2021 “Express Yourself”

(Di sabato 26 giugno 2021) Iconica, straordinaria, coloratissima: è la, la borsa irrinunciabile diche gioca ancora una volta con il suo camaleontico dna per confermarsi passepartout dal forte coefficiente artistico. Protagonista della campagna” l’originale accessorio femminile si diverte a farsi portavoce di un’estetica in movimento e cromaticamente intensa, capace di trovare sempre nuove declinazioni con uno spirito allegro e irriverente. “Un giorno visitando una mostra mi è venuta quest’ idea, ovvero quella di ...

Advertising

STELLAMARCIANO : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'VIDEO | 'Brava gente', Virginio canta un'Italia pronta a cambiare. Il cantautore, ex vincitore di Amici, lanc… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #FinalFourScudetto, Paniccia lancia il Regalbuto: ''Vogliamo rendere indimenticabile la stag… - ___________lisa : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'VIDEO | 'Brava gente', Virginio canta un'Italia pronta a cambiare. Il cantautore, ex vincitore di Amici, lanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima lancia

... la Celica Turbo GT4 di Sainz, una A1 Quattro del 1981 di Audi, Corolla 1999,Fulvia, ... anche se la versione incon cui ho trascorso un paio di settimane suggerisce esattamente il ...United Colors of Benettonoggi inuna varsity jacket in edizione limitata firmata da Ghali in soli 22 ...Dopo le indiscrezioni sul possibile arrivo di una nuova Lancia Delta sul web impazzano le ipotesi su come potrebbe essere il nuovo modello.A settembre, KT Games dirà addio alla licenza WRC dopo dieci lunghi anni come esperti di rally. Abbiamo testato il loro canto del cigno.