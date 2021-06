“Anna Corona capì che stava mettendo la figlia nei guai” la testimonianza dell’ex poliziotto lascia tutti senza parole (Di sabato 26 giugno 2021) Proseguono le ricostruzioni legate alla scomparsa di Denise Pipitone e soprattutto per quanto riguarda la persona di Anna Corona: ecco gli ultimi dettagli sulla vicenda. Un ex ispettore di Polizia ha rivelato nuovi dettagli in merito alla scomparsa di Denise Pipitone e questi sarebbero inequivocabilmente legati ad Anna Corona. Nel nuovo fascicolo aperto recentemente, infatti, si sta cercando di far luce sulla vicenda della piccola scomparsa nel 2004. Ovviamente le persone più considerate sono quelle che all’epoca dei fatti erano vicini alla famiglia di Piera Maggio. Tra queste persone c’è ovviamente ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 26 giugno 2021) Proseguono le ricostruzioni legate alla scomparsa di Denise Pipitone e soprattutto per quanto riguarda la persona di: ecco gli ultimi dettagli sulla vicenda. Un ex ispettore di Polizia ha rivelato nuovi dettagli in merito alla scomparsa di Denise Pipitone e questi sarebbero inequivocabilmente legati ad. Nel nuovo fascicolo aperto recentemente, infatti, si sta cercando di far luce sulla vicenda della piccola scomparsa nel 2004. Ovviamente le persone più considerate sono quelle che all’epoca dei fatti erano vicini alla famiglia di Piera Maggio. Tra queste persone c’è ovviamente ...

Advertising

Pantocrax : RT @lacoressa: #DenisePipitone Anna Corona non avrà pace finché non dirà cosa ha fatto a Denise! #veritaperdenise - clarkxvfire : @QuartoGrado La notizia prima del rispetto questo è il vostro motto, far uscire notizie quando non devono sapendo c… - Asia29674459 : RT @Ilsuperbo89: Quando disse che ad Anna Corona lascerebbe una bambina, a qualcun altro no, c'entra con gli atti?#QuartoGrado - fanpage : #DenisePipitone, è un ex poliziotto il nuovo testimone chiave - 1phoenix53 : Denise Pipitone, parla Giacoma Pisciotta, la vicina di Anna Corona – La vita in diretta: -