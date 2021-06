Andrea Damante spoilera la storia tra Zorzi e Tommaso Stanzani VIDEO

(Di sabato 26 giugno 2021) Lo spoiler diIeri sera si è tenuta la prima serata di Battiti Live, trasmissione musicale che vedremo in onda su Italia 1 a luglio, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i presenti ancheche ha avuto il piacere di presentare il suo nuovo singolo “Understatement“. Il deejay si L'articolo proviene da Novella 2000.

Qualche ora faha pubblicato il video della sua nuova canzone. Nella clip compare anche un ex concorrente di Amici. Vediamo insieme di chi si tratta.è sicuramente uno dei protagonisti ...La giovanissima ragazza è diventata famosa grazie a Uomini e Donne , gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno della bellissima storia d'amore tra lei e. ...Dopo l'esperienza ad Amici 20, Tommaso Stanzani approda come ballerino a Battiti Live e Zorzi lo raggiunge in Puglia ...Una Giulia De Lellis sempre più sensuale conquista anche oggi Instagram con un video assolutamente mozzafiato. La sua bellezza è clamorosa ...