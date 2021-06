“Ancora pochi vaccinati a Napoli città rischiamo nuovo lockdown a settembre” (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis La mancanza di dosi, la scarsa adesione alla campagna vaccinale dei cittadini di Napoli che si stanno assentando anche alla convocazione per la seconda dose e la variante Delta sono stati gli argomenti trattati ieri dal Governatore della Regione Campania Vincenzo?De Luca, nel corso della diretta social. Per prima cosa il governatore ha parlato di “Continua gestione scorretta della distribuzione dei vaccini da parte del Governo. Al Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, vanno 240mila dosi in piùrispetto a noi. Mi sono anche – ha detto – stancato di sottolineare la scorrettezza del Commissario e del ministero della Salute. E’ una vergogna, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis La mancanza di dosi, la scarsa adesione alla campagna vaccinale dei cittadini diche si stanno assentando anche alla convocazione per la seconda dose e la variante Delta sono stati gli argomenti trattati ieri dal Governatore della Regione Campania Vincenzo?De Luca, nel corso della diretta social. Per prima cosa il governatore ha parlato di “Continua gestione scorretta della distribuzione dei vaccini da parte del Governo. Al Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, vanno 240mila dosi in piùrispetto a noi. Mi sono anche – ha detto – stancato di sottolineare la scorrettezza del Commissario e del ministero della Salute. E’ una vergogna, ...

Advertising

nellopotat0 : RT @ismylifeajoke_: la nazionale italiana non si inginocchierà a favore del black lives matter, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a NO… - chiccalvl : RT @ismylifeajoke_: la nazionale italiana non si inginocchierà a favore del black lives matter, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a NO… - wooscoke : RT @ismylifeajoke_: la nazionale italiana non si inginocchierà a favore del black lives matter, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a NO… - Ravgrldmatty : @_IL_DIGA_ Cosa ti piace? Io ascolto ancora musica anni 80/90. Tipo queen... La migliore! Attualmente Coldplay, Sia... Pochi insomma ?? - federicadeca : RT @ismylifeajoke_: la nazionale italiana non si inginocchierà a favore del black lives matter, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora pochi Lockdown variante delta, Speranza: al momento misure sufficienti In modo particolare abbiamo ripristinato pochi giorni fa la quarantena per la Gran Bretagna, ho ... quindi una misura anche più rigida della quarantena, che è ancora vigente e che riguarda l'India, ma ...

M5s, rottura tra Conte e Grillo possibile addio dell'ex premier al Movimento ... precisavano ancora qualche ora fa fonti parlamentari del dem. Altra incognita e' il ruolo nel ... dati da alcune rilevazioni come primo partito, avanti - seppur di pochi decimi - a Lega e Fratelli d'...

Rientro a settembre, ancora pochi i vaccinati: necessari mascherina e distanziamento. Esperti chiedono screening costanti Orizzonte Scuola “Arte per Ail”: 90 opere a Villa Rendano per l’asta benefica Pochi giorni ancora per visionare le opere. Il 1 luglio alle ore 19 partirà l’asta di beneficienza. Il ricavato sarà interamente devoluto ad Ail Cosenza, sempre vicina ai pazienti affetti da tumori de ...

Non è ancora tempo di vacanze milanesi. Ma il turismo ci prova Il capoluogo lombardo è stata la città che ha pagato in assoluto di più i divieti dello scorso anno: - 75,8 per cento degli arrivi e - 71,5 per cento delle presenze. I piani per riprendere ...

In modo particolare abbiamo ripristinatogiorni fa la quarantena per la Gran Bretagna, ho ... quindi una misura anche più rigida della quarantena, che èvigente e che riguarda l'India, ma ...... precisavanoqualche ora fa fonti parlamentari del dem. Altra incognita e' il ruolo nel ... dati da alcune rilevazioni come primo partito, avanti - seppur didecimi - a Lega e Fratelli d'...Pochi giorni ancora per visionare le opere. Il 1 luglio alle ore 19 partirà l’asta di beneficienza. Il ricavato sarà interamente devoluto ad Ail Cosenza, sempre vicina ai pazienti affetti da tumori de ...Il capoluogo lombardo è stata la città che ha pagato in assoluto di più i divieti dello scorso anno: - 75,8 per cento degli arrivi e - 71,5 per cento delle presenze. I piani per riprendere ...