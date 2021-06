Alta tensione su licenziamenti, sindacati: prorogare blocco o nuova mobilitazione (Di sabato 26 giugno 2021) Sui licenziamenti il Governo sta scherzando con il fuoco. Il conflitto sociale rischia di esplodere ben prima dell'autunno. Con la fine del blocco, fissata per il 30 giugno nell'industria manifatturiera e nell'edilizia, decine di migliaia di lavoratori potrebbero restare senza occupazione. E' l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil che sono scese in piazza a Torino, Firenze e Bari per chiedere al premier Mario Draghi una convocazione urgente a Palazzo Chigi per trovare un accordo affinché il divieto di licenziare venga prorogato almeno fino al 31 ottobre. Pochi altri mesi che dovranno essere impiegati, dicono i sindacati, per riformare gli ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 giugno 2021) Suiil Governo sta scherzando con il fuoco. Il conflitto sociale rischia di esplodere ben prima dell'autunno. Con la fine del, fissata per il 30 giugno nell'industria manifatturiera e nell'edilizia, decine di migliaia di lavoratori potrebbero restare senza occupazione. E' l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil che sono scese in piazza a Torino, Firenze e Bari per chiedere al premier Mario Draghi una convocazione urgente a Palazzo Chigi per trovare un accordo affinché il divieto di licenziare venga prorogato almeno fino al 31 ottobre. Pochi altri mesi che dovranno essere impiegati, dicono i, per riformare gli ...

