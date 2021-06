Alfredino - Una storia italiana | PFM contro l' uso di una canzone nella fiction

(Di sabato 26 giugno 2021) PFM si è dissociata all'uso di Impressioni di settembre in- Una: la produzione ha replicato asserendo di aver acquistato regolarmente i diritti dalla casa discografica. La Premiata Forneria Marconi ha attaccato- Unae si è dissociata dall'uso di Impressioni di settembrenuovatargata Sky. Immediata la replica della casa di produzione, che ha asserito di aver acquistato regolarmente i diritti di sfruttamento dalla casa discografica. A proposito dell'uso di Impressioni di settembre in ...

La risposta della Lotus, la società produttrice della serie televisivastoria italiana non si è fatta attendere: 'È tutto in regola, i diritti di Impressioni di settembre sono stati ...un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino", scrive la formazione che pubblicò il pezzo nel 1971 La colonna sonora della serie Skystoria italiana contiene molti pezzi d'epoca: la storia, com'è noto, avvenne esattamente quarant'anni fa. Per questo motivo ci eravamo stupiti dell'uso di Impressioni di settembre , ...PFM si è dissociata all'uso di Impressioni di settembre in Alfredino - Una storia italiana: la produzione ha replicato asserendo di aver acquistato regolarmente i diritti dalla casa discografica. La P ...Ieri sera, a Benevento, l’attore Vinicio Marchioni è stato ospite del BCT all’Arco del Sacramento, dove, in occasione dell’uscita della serie “Alfredino - Una storia italiana”, ha rilasciato una lunga ...