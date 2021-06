Alessandro Gassmann: “Io in politica? Vorrei, ma mia moglie non vuole: ha paura” (Di sabato 26 giugno 2021) “Intraprendere la carriera politica? Sì, ci ho pensato. Non lo faccio perché mia moglie non vuole, ha paura, sa che sono un tipo trasparente, anche eccessivamente integerrimo, e teme che, facendo politica, potrei essere irretito da persone molto più scaltre di me. Però mi farebbe proprio piacere, ci sono tante cose che non mi piacciono e, da cittadino, sarei contento di provare a migliorarle”. A dirlo è Alessandro Gassmann che in un’intervista alla Stampa parla del suo impegno civico e delle battaglie che quasi quotidianamente conduce – sui social e non – per l’interesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “Intraprendere la carriera? Sì, ci ho pensato. Non lo faccio perché mianon, ha, sa che sono un tipo trasparente, anche eccessivamente integerrimo, e teme che, facendo, potrei essere irretito da persone molto più scaltre di me. Però mi farebbe proprio piacere, ci sono tante cose che non mi piacciono e, da cittadino, sarei contento di provare a migliorarle”. A dirlo èche in un’intervista alla Stampa parla del suo impegno civico e delle battaglie che quasi quotidianamente conduce – sui social e non – per l’interesse ...

