Aida Yespica | terribile racconto del passato | “Mi hanno truffata”

(Di sabato 26 giugno 2021) Ildiè davvero. “Mi”, ha detto la showgirl in lacrime a Verissimo. Ecco le sue parole. Ildi(Mediaset Play)Modella e showgirl dalla bellezza incredibile,ha fatto sognare intere generazioni di uomini. La splendida venezuelana ha partecipato ad alcuni tra i reality più famosi di sempre come L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip, dove ha dato prova di avere un carattere molto forte e una personalità unica. La bella ...

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Aida Yespica ?? - PsicopaticoF : La bellissima Aida Yespica ?? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in topless allo specchio - JENNIEVCHEEKSS : comunque solar sempre di più aida yespica. -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica

Altranotizia

Laha condiviso una serie di foto su instagram a bordo piscina in bikini, è favolosa e sensuale come sempreha condiviso tre foto dove appare sensuale e bellissima su instagram a bordo piscina. Nella prima foto sale la scaletta della piscina e incanta con il suo fisico mozzafiato. Nella seconda ...GUARDA QUI>>>: scollatura in primo piano, esplode la fotocamera " FOTO Rosaria Cannavò: bikini e scollatura osé - FOTO GUARDA QUI>>> Erica Piamonte le FOTO in bikini che lasciano a ...La showgirl col suo fisico pazzesco ha fatto girare la testa a tantissimi italiani. Aida Yespica poco fa sui social è apparsa senza veli.Breaking News. Amici, Raffaele Renda assente sui social confessa: “Non sono stato benissimo” Uomini e Donne, Giorgio Manetti debutta nel mondo del cinema: l’annuncio sui soc ...