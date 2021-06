Ai Campionati Assoluti a Rovereto, la Derkach cerca il salto verso i Giochi Olimpici (Di sabato 26 giugno 2021) SALERNO – Si tratta dell’ultimo grande evento prima delle Olimpiadi di Tokyo. L’atletica italiana, in grande spolvero in questa stagione, è pronta per gli Assoluti di Rovereto. Ci saranno quarantadue titoli in palio. Oltre milleduecento gli atleti che si confronteranno. Tra loro anche grandi nomi del panorama tricolore tra la triplista di Pagani Dariya Derkach, fresca di una grande misura arrivata la scorsa settimana. A Rieti la campionessa cresciuta sulla pista del Vestuti è arrivata ad un centimetro dalla misura necessaria per strappare il pass per le olimpiadi di Tokyo. 14.31 la settimanascorsa per Derkach che adesso ha ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) SALERNO – Si tratta dell’ultimo grande evento prima delle Olimpiadi di Tokyo. L’atletica italiana, in grande spolvero in questa stagione, è pronta per glidi. Ci saranno quarantadue titoli in palio. Oltre milleduecento gli atleti che si confronteranno. Tra loro anche grandi nomi del panorama tricolore tra la triplista di Pagani Dariya, fresca di una grande misura arrivata la scorsa settimana. A Rieti la campionessa cresciuta sulla pista del Vestuti è arrivata ad un centimetro dalla misura necessaria per strappare il pass per le olimpiadi di Tokyo. 14.31 la settimanascorsa perche adesso ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Assoluti Assoluti: Grafeo 18esima, Baldelli al giro di boa A Rovereto si assegnano i tricolori. L'eptathleta quattordicesima dopo la prima giornata di Umbria Primi umbri in gara e primi titoli assegnati ai campionati italiani assoluti di Rovereto. Subito in gara Sasha Grafeo , diciotessima nei 10 km di marcia, gara disputata al di fuori dello stadio, ed Elisabetta Baldelli che, dopo le prima quattro ...

TORNANO IN GARA ANDREA LUCHINI E PIERO BOSCO Si corre il 7° San Marino Cross Country, ... cercheranno non solo di consolidare ma di migliorare la loro posizione nella classifica dei campionati di riferimento (sono attualmente sesti assoluti e terzi nella classifica del gruppo T2 delle ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Il Rally di San Marino entra nel vivo Ha preso il via il 49° San Marino Rally, gara valida come quarta prova del CIR, terza del CIRT, terza del Campionato Italiano Rally Terra Storico e come second ...

Giulia Marin, la campionessa degli ostacoli muore a 22 anni stroncata da una malattia CASTELFRANCO - Una triste notizia scuote il mondo dell’atletica veneta. Oggi è mancata Giulia Marin, ostacolista del Team Treviso. Aveva da poco compiuto 22 anni ed era ...

