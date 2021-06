Afghanistan: i talebani stanno riconquistando il Paese? (Di sabato 26 giugno 2021) Gli Stati Uniti sono pronti a lasciare l’Afghanistan dopo vent’anni di guerra. A maggio è iniziato il ritiro delle prime truppe statunitensi, che dovrebbe terminare l’11 settembre. Mentre gli americani lasciano il Paese, sta succedendo quello che molti si aspettavano, i talebani stanno avanzando velocemente per riconquistare molti territori dell’Afghanistan. Il governo afgano è quasi Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Gli Stati Uniti sono pronti a lasciare l’dopo vent’anni di guerra. A maggio è iniziato il ritiro delle prime truppe statunitensi, che dovrebbe terminare l’11 settembre. Mentre gli americani lasciano il, sta succedendo quello che molti si aspettavano, iavanzando velocemente per riconquistare molti territori dell’. Il governo afgano è quasi

