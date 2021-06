Accordo con Sky Sport, da Luglio SuperTennis passa alla posizione 212 (Di sabato 26 giugno 2021) Sky Italia e Sportcast, la media company controllata dalla Federazione Italiana Tennis, annunciano di aver raggiunto un Accordo per allargare lo scambio di diritti già in essere dal 2019, allo scopo di aumentare la visibilità del tennis e del padel in un momento estremamente positivo per queste due discipline Sportive in Italia.Nell’ambito di tale Accordo, a partire dal prossimo 1° Luglio il canale monotematico... Leggi su digital-news (Di sabato 26 giugno 2021) Sky Italia ecast, la media company controllata dFederazione Italiana Tennis, annunciano di aver raggiunto unperrgare lo scambio di diritti già in essere dal 2019, allo scopo di aumentare la visibilità del tennis e del padel in un momento estremamente positivo per queste due disciplineive in Italia.Nell’ambito di tale, a partire dal prossimo 1°il canale monotematico...

Advertising

PallVarese : ?? #UFFICIALE: Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’accordo con Alessandro #Gentile ?? Bentornato in Italia… - ivanscalfarotto : @mariolavia Mario, ma non esiste nessun margine di accordo con la destra, per il semplice motivo che la destra non… - HuffPostItalia : Sul ddl Zan Scalfarotto non è d'accordo con Renzi: 'Trovare un compromesso è impossibile' - fattoquotidiano : Stellantis, accordo con i sindacati su Melfi: “Dal 2024 lo stabilimento produrrà quattro modelli elettrici. Nessun… - Carlo37361407 : @Danireport Sono d'accordo, ma ci sono stati dei errori, ( reddito di cittadinanza) dati a gente che nn gli aspet… -