A Roma si celebrano Dumas e Pasolini

Ricorrenze: 150 anni da una morte, 100 da una nascita. A Roma si celebrano Alexandre Dumas e Pier Paolo Pasolini. All'Hotel de Russie si apre la mostra "Sui passi del Conte di Montecristo", curata da Jocely Fiorina tra uno champagne nel bel giardino terrazzato del Valadier e una visita alla mitica stanza 206 dove soggiornò il conte. Al Mattatoio c'è invece Tilda Swinton che con Olivier Saillard immagina "Embodying Pasolini" in una performance che segue la mostra in divenire all'Ara Pacis. Eccola, la diva britannica in aeroporto mentre aspetta il marito Sandro Kopp: se non fosse per i sandali Hermès, ...

