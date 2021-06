Zona bianca, Crisanti: “Se covid torna, non è colpa degli italiani” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Se tornerà il virus, non sarà responsabilità degli italiani”. Il professor Andrea Crisanti si esprime così mentre tutta Italia, con l’ingresso della Valle d’Aosta, si appresta a diventare Zona bianca. “Credo si debba disintinguere tra quello che si dice alle persone e quello che viene permesso. Se il messaggio è ‘Zona bianca in tutta Italia’, poi non si può dire alle persone ‘state attenti’. Se il virus tornerà in autunno, non dipenderà dal comportamento degli italiani ma delle misure che il governo metterà in campo per contrastare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) “Se tornerà il virus, non sarà responsabilità”. Il professor Andreasi esprime così mentre tutta Italia, con l’ingresso della Valle d’Aosta, si appresta a diventare. “Credo si debba disintinguere tra quello che si dice alle persone e quello che viene permesso. Se il messaggio è ‘in tutta Italia’, poi non si può dire alle persone ‘state attenti’. Se il virus tornerà in autunno, non dipenderà dal comportamentoma delle misure che il governo metterà in campo per contrastare ...

