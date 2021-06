Zeman: "Sarri non ha tradito proprio nessuno, mica come Capello con la Roma. La passione di Napoli permette di fare un grande calcio" (Di venerdì 25 giugno 2021) Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Roma e Napoli, recentemente tornato sulla panchina del Foggia, ha parlato al Bosco di Capodimonte. Di seguito quanto evidenziato: "Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano; per me dovrebbero esultare. Sarri? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Zdenek, ex allenatore, tra le altre, di Lazio,, recentemente tornato sulla panchina del Foggia, ha parlato al Bosco di Capodimonte. Di seguito quanto evidenziato: "Il tradimento nelesiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano; per me dovrebbero esultare.? Non ha. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non èche disse 'Io ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - andbonatti : Il ritorno in panchina di #Zeman e #Sarri spiegato diversamente - salvione : Zeman: 'Sarri non ha tradito Napoli, forse Capello con la Roma...' - sportli26181512 : #Zeman: 'Sarri non ha tradito #Napoli, forse Capello con la Roma...': Così il tecnico boemo: 'Mi dispiace per come… - CorSport : #Zeman: '#Sarri non ha tradito il #Napoli, forse fu più #Capello a tradire la #Roma' ???? -