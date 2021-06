Yohji Yamamoto e la sua visione consapevole del mondo che verrà

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 giugno 2021)rinnova, per la quarta volta, il suo sodalizio con il fotografo nipponico Takay per presentare la sua ultima collezione per uomo. Una presentazione esclusivamente online, tradotta in un video di 18 minuti che trascende il concetto di arte e moda. La joie de vie che fino ad ora si è resa protagonista delle passerelle di Milano e Parigi è completamente assente nelladi. Lo stilista esprime i suoi sentimenti e la sua rabbia nel suo modo poetico e condivide la suadelle persone nelle strade. Una dichiarazione suldi oggi che cerca disperatamente di ...