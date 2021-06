X Men |  gli errori che non avevi mai notato nei film della saga

Leggi su funweek

(Di venerdì 25 giugno 2021) Nel 2000 usciva al cinema il primo film della saga X-Men per la regia di Bryan Singer. Inizia così l’avventura nel mondo di questi supereroi dei fumetti Marvel Comics, che porterà alla realizzazione di ben 13 film, comprensivi di alcuni spin off. Uno dei franchise più redditizi della storia, il settimo per l’esattezza che però è popolato da tantissimi errori. La cronologia degli eventi è diventata sempre più complicata tra prequel sequel e spin-off e tanta è la confusione. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, X Men – L’inizio su Italia 1: le curiosità sul film che non sapevi Se non avete visto i film del franchise, attenzione perché nel segnalarvi gli errori spoilereremo inevitabilmente ...