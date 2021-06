WRC: il Safari Rally esalta la guida di Thierry Neuville (Di venerdì 25 giugno 2021) La seconda tappa del Safari Rally Kenya si chiude con Thierry Neuville e la Hyundai i20 WRC Plus in vetta alla classifica provvisoria. Il belga è stato autore di una buona giornata, nella quale ha fatto segnare due tempi al dir poco eccezionali nel corso del primo passaggio delle prove di Chui Lodge e Kedong, Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 25 giugno 2021) La seconda tappa delKenya si chiude cone la Hyundai i20 WRC Plus in vetta alla classifica provvisoria. Il belga è stato autore di una buona giornata, nella quale ha fatto segnare due tempi al dir poco eccezionali nel corso del primo passaggio delle prove di Chui Lodge e Kedong,

Advertising

MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Hanno detto che non è il Safari di una volta e sarà anche vero.... ma la prima giornata è stata, proprio come ai vecchi tem… - mattiperlecors1 : Neuville in vantaggio mentre il feroce Friday Safari decima i pezzi grossi del WRC - rallyssimo : Hanno detto che non è il Safari di una volta e sarà anche vero.... ma la prima giornata è stata, proprio come ai ve… - motorboxcom : #WRC Il #SafariRallyKenya continua a mietere vittime: Neuville salva la leadership, mentre #Rovampera è l'ennesimo… - roxyzappy : @FormulaPassion Conosco quelle strade e sono rimasto perplesso quando ho visto che le wrc non sono state modificate… -