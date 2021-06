WitcherCon – Un trailer per l’eventoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Asgard_Hydra : The Witcher: ecco il trailer della WitcherCon, la nuova convention online del franchise | Lega Nerd - badtasteit : #WitcherCon: il trailer dell'evento anticipa nuove scene della seconda stagione della serie #Netflix - GamingTalker : WitcherCon, CD Projekt Red pubblica un nuovo trailer dell'evento -

Ultime Notizie dalla rete : WitcherCon trailer

Ora, è stato rilasciato online ilufficiale di, il quale mescola filmati tratti sia dalla serie che dai videogiochi. Lo trovate poco sotto. Anche se non rivela molto in termini ...The Witcher 2: Geralt combatte nel nuovo teaserTra i velocissimi fotogrammi che si ... i fan di The Witcher potranno seguire il, un evento multi - fomat che si terrà online i ...CD Projekt ha ribadito che nel corso della WitcherCon non saranno annunciati nuovi giochi della serie The Witcher, ma ci sarà tanto da vedere.. CD Projekt ha ribadito che durante il WitcherCon non ...Annunciata a sorpresa durante la sezione dedicata a The Witcher della Netflix Geeked Week, WitcherCon viene oggi preannunciata da uno speciale trailer.