Windows 11 | Nadella invita Apple a portare iMessage e altre app sul sistema operativoHDblog it

(Di venerdì 25 giugno 2021)dopo la presentazione di Windows 11 ha spiegato che la piattaforma è aperta a tutti, inclusa Apple, e che sarebbe entusiasta di una maggiore integrazione.

Nadella ha cambiato il volto di Microsoft. Windows 11: le novità, la data d'uscita e perché Microsoft lo sta facendo. Microsoft permetterà a tutti gli sviluppatori-creatori di Windows app di ottenere il 100% delle entrate date dal loro utilizzo su Windows 11. Tra tutti gli annunci riguardanti Windows 11, questo giovedì Microsoft ha rivelato un importante cambiamento di politica per incentivare gli sviluppatori.