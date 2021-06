Volley Nations League femminile 2021: Stati Uniti d’oro, Brasile battuto in quattro set (Di venerdì 25 giugno 2021) Un match molto equilibrato quello tra Brasile e Stati Uniti, finale della Nations League 2021 che ha visto le americane conquistare la medaglia d’oro dopo una sofferta battaglia. Primo set a favore della Nazionale verdeoro, ma le avversarie sono state brave a reagire e conquistare i restanti parziali e il titolo del torneo. Dopo un inizio di primo set sprint delle americane che mettono subito a segno tre punti (0-3), il Brasile inizia a rispondere ad ogni attacco delle avversarie trovando il pareggio sul 9-9. La Nazionale verdeoro raggiunge il sorpasso e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Un match molto equilibrato quello tra, finale dellache ha visto le americane conquistare la medagliadopo una sofferta battaglia. Primo set a favore della Nazionale verdeoro, ma le avversarie sono state brave a reagire e conquistare i restanti parziali e il titolo del torneo. Dopo un inizio di primo set sprint delle americane che mettono subito a segno tre punti (0-3), ilinizia a rispondere ad ogni attacco delle avversarie trovando il pareggio sul 9-9. La Nazionale verdeoro raggiunge il sorpasso e ...

