Vittorio Sgarbi indagato | “Ha provato a vendere un De Boulogne da 5 milioni di euro nel Principato di Monaco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 giugno 2021)ancora sotto inchiesta. Come riporta La Repubblica il critico d’arte ferrarese èdalla Procura di Siracusa per averillecitamente un quadro all’estero. Il quotidiano spiega cheavrebbe “una preziosa tela del pittore Valentin depur non essendo in possesso dell’attestato di libera circolazione o licenza di esportazione”. Il quadro dal titolo ‘Concerto con bevitore’, realizzato da Detra il 1623 e il 1624, con un valore stimato di 5di ...