Vittorio Feltri candidato sindaco a Milano? Ecco cosa risponde lui (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera in un’intervista a Vittorio Feltri gli chiede conto dell’ipotesi che lo vedrebbe candidato sindaco a Milano per il centrodestra dopo la defezione di Oscar di Montigny. E lui prima non smentisce anche se poi… Il fondatore di Libero prima non smentisce del tutto che davvero ci sia l’idea di candidarlo nel capoluogo lombardo: “Sì, ho ricevuto qualche segnale in questo senso…”, commenta. Poi però aggiunge: “Beh, in effetti la cosa mi solletica. Anzi, più che solleticarmi, mi lusinga. Però, sa: io non sarei capace di amministrare un condominio, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera in un’intervista agli chiede conto dell’ipotesi che lo vedrebbeper il centrodestra dopo la defezione di Oscar di Montigny. E lui prima non smentisce anche se poi… Il fondatore di Libero prima non smentisce del tutto che davvero ci sia l’idea di candidarlo nel capoluogo lombardo: “Sì, ho ricevuto qualche segnale in questo senso…”, commenta. Poi però aggiunge: “Beh, in effetti lami solletica. Anzi, più che solleticarmi, mi lusinga. Però, sa: io non sarei capace di amministrare un condominio, ...

