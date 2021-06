Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 giugno 2021)DEL 25 GIUGNOORE 20.20 TOMMASO RENZI BENTROVATI ALL’ALTSCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIAT INTERANA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E L’A24TERAMO, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA PONTIAN E LA TUSCOLANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO DELLE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANDIAMO SULL’A1-NAPOLI, DOVE VI SONO DELLE CODE TRA IL NODO CON L’A24 ...