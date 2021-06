Vertice Ue, non passa proposta franco-tedesca per summit con Putin. E’ scontro con Orban (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Consiglio europeo, tornato finalmente a riunirsi fisicamente ieri e oggi a Bruxelles, è terminato nel primo pomeriggio dopo una serie di discussioni fra i capi di Stato e di governo spesso accese e dall'esito non scontato. In estrema sintesi, i punti più importanti sono stati quattro: 1) la situazione della pandemia, con i buoni risultati sulla campagna di vaccinazione e il certificato Covid digitale ormai pronto a diventare operativo, ma anche la preoccupazione e la necessità di restare vigili di fronte alla variante Delta del virus, già dominante nel vicino Regno Unito; 2) l'avvio ormai imminente del grande piano di Recovery "Next Generation EU", con i prefinanziamenti già ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Consiglio europeo, tornato finalmente a riunirsi fisicamente ieri e oggi a Bruxelles, è terminato nel primo pomeriggio dopo una serie di discussioni fra i capi di Stato e di governo spesso accese e dall'esito non scontato. In estrema sintesi, i punti più importanti sono stati quattro: 1) la situazione della pandemia, con i buoni risultati sulla campagna di vaccinazione e il certificato Covid digitale ormai pronto a diventare operativo, ma anche la preoccupazione e la necessità di restare vigili di fronte alla variante Delta del virus, già dominante nel vicino Regno Unito; 2) l'avvio ormai imminente del grande piano di Recovery "Next Generation EU", con i prefinanziamenti già ...

fattoquotidiano : Un migrante val bene 10 minuti: il vertice Ue liquida così la questione. E la linea Draghi non passa: altro che re… - fattoquotidiano : Relazioni con Russia e Turchia, i diritti calpestati dalla legge anti-Lgbtq dell’Ungheria. Accoglienza: al primo gi… - Corriere : «L’odio, l’intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché sosteniamo la diversi… - runnerfurioso : @EnricoLetta @OlafScholz Sono curioso di sapere che altre angherie escogiterete durante questo vertice tra cervelli… - DarthPump : Draghi: 'Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione' -