Verso il blocco dei licenziamenti selettivo, più tempo per la Cig: le ipotesi sul nuovo decreto (Di venerdì 25 giugno 2021) Il tempo stringe per evitare che il primo luglio riprendano i licenziamenti e, contestualmente, l'invio delle cartelle esattoriali. Il governo sarebbe pronto a varare un nuovo decreto per prolungare la cassa integrazione Covid, incentrandola su alcuni settori in crisi come il tessile. Il sussidio andrebbe di pari passo con il blocco dei licenziamenti. Nel decreto legge, scrive il Sole 24 Ore, rientrerebbe anche il rifinanziamento della nuova Sabatini. Il provvedimento, con un costo di copertura iniziale stimato intorno ai 5-6 miliardi, permetterebbe poi di prorogare anche ...

