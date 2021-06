Variante Delta, Locatelli: 'Una sola dose di vaccino non protegge. Al 26% in Italia? Stima eccessiva' (Di venerdì 25 giugno 2021) spegne il pessimismo: le stime che darebbero la ex 'Variante indiana' del al 26% in Italia, sono eccessive. Ospite di SkyTg24, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) spegne il pessimismo: le stime che darebbero la ex 'indiana' del al 26% in, sono eccessive. Ospite di SkyTg24, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del ...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - Patrizi66164836 : RT @doluccia16: Quindi la variante delta è più contagiosa, ma non letale. Almeno mi pare di aver capito così. - tarutac : RT @P_M_1960: Israele dalle 12 di oggi (ora locale) reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno… -