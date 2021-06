Variante Delta, Italia tra zona bianca e rischio zone rosse (Di sabato 26 giugno 2021) La Variante Delta del Coronavirus riporta sotto i riflettori lo spettro della ‘zona rossa’ in un’Italia che sta per diventare tutta zona bianca da lunedì 28 giugno, con la promozione della Valle d’Aosta. La Variante, più contagiosa delle sue ‘colleghe’, costituisce un elemento di preoccupazione a livello globale. Per arginarla, non basta una dose di vaccino: ne servono due. Secondo la circolare del ministero della Salute, la Variante Delta (B.1.617.2) è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha (?.1.1.7) e può essere associata a un ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Ladel Coronavirus riporta sotto i riflettori lo spettro della ‘rossa’ in un’che sta per diventare tuttada lunedì 28 giugno, con la promozione della Valle d’Aosta. La, più contagiosa delle sue ‘colleghe’, costituisce un elemento di preoccupazione a livello globale. Per arginarla, non basta una dose di vaccino: ne servono due. Secondo la circolare del ministero della Salute, la(B.1.617.2) è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha (?.1.1.7) e può essere associata a un ...

