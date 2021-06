Vandalizzata la "porchetta" di marmo. Che intanto finisce anche sul NY Times

(Di venerdì 25 giugno 2021) La statua della "", installata temporaneamente in piazza della Malva a Trastevere, è statacon un lancio di vernice rossa. Sotto la scultura, marchiato a pennarello, campeggia il simbolo dell'Animal liberation front. L'opera, una delle otto del progetto Piazze Romane, è finita al centro di numerose polemiche in questi giorni e ora è stata rimossa per il restauro. "L'ennesimo atto di insofferenza", lo ha definito la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi. "L' atto di vandalismo che ha colpito questa notte l’opera di Amedeo Longo in Piazza delle Malva è stato un gesto gravissimo che allontana sempre più Roma dal resto delle altre ...

"L'atto di vandalismo che ha colpito questa notte l'opera di Amedeo Longo in Piazza delle Malva è stato un gesto gravissimo che allontana sempre più Roma dal resto delle altre capitali europee come ...Voglio fare i complimenti all'artista Longo, è stata l'unica opera che ha fatto discutere e quindi ha colto nel segno e non era un'opera volta a mitizzare la, l'artista infatti non ha ...La statua, deturpata con un lancio di vernice rossa, è stata rimossa per il restauro. "L'inaccettabile violenza di una minoranza", dice la presidente del municipio ...La tanto vituperata scultura della porchetta di Trastevere è stata imbrattata con della vernice rossa da Animaliberaction ...