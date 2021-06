Vaccino, tra i giovani circa 500 casi di miocardite negli Usa. L'inventore mRNA: «Troppi rischi» (Di venerdì 25 giugno 2021) L'inventore dei vaccini mRNA non ha dubbi e attacca: «Il governo non è stato trasparente sui rischi» del Vaccino Covid-19 dopo che «YouTube ha cancellato un... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) L'dei vaccininon ha dubbi e attacca: «Il governo non è stato trasparente sui» delCovid-19 dopo che «YouTube ha cancellato un...

