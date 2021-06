Vaccini covid, Lazio, Lombardia, e Campania ‘a rischio prenotazioni’: mancano le dosi del Pfizer (Di venerdì 25 giugno 2021) Purtroppo ci risiamo: per quel che riguarda le vaccinazioni, complici le imminenti partenze per le mete vacanziere, le prenotazioni continuano a fioccare copiosamente ma, ancora una volta, le dosi a disposizioni sono insufficienti e, a quanto sembra, le principali case produttrici avrebbero annunciato un ‘lieve’ ritardo rispetto ai tempi di consegna stabiliti. La conseguenza è che tre fra le maggiori regioni del Paese interessate da un intenso ritmo vaccinale (come già annunciato all’Assemblea regionale dell’Anci), ora rischiano il fermo. D’Amato: “Bisogna correre più della Delta: servono 100mila dosi di Pfizer entro luglio” Ma andiamo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) Purtroppo ci risiamo: per quel che riguarda le vaccinazioni, complici le imminenti partenze per le mete vacanziere, le prenotazioni continuano a fioccare copiosamente ma, ancora una volta, lea disposizioni sono insufficienti e, a quanto sembra, le principali case produttrici avrebbero annunciato un ‘lieve’ ritardo rispetto ai tempi di consegna stabiliti. La conseguenza è che tre fra le maggiori regioni del Paese interessate da un intenso ritmo vaccinale (come già annunciato all’Assemblea regionale dell’Anci), ora rischiano il fermo. D’Amato: “Bisogna correre più della Delta: servono 100miladientro luglio” Ma andiamo ...

