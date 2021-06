Vaccini covid Lazio e Lombardia, prenotazioni a rischio (Di venerdì 25 giugno 2021) Lazio e Lombardia rischiano di dover congelare le prenotazioni per i Vaccini covid nelle prossime settimane. “Bisogna correre più della variante Delta. Ci servono 100mila dosi di” vaccino “Pfizer entro luglio, altrimenti dovremo spostare le prenotazioni delle prime somministrazioni con Pfizer del periodo dall’11 al 15 luglio di una settimana”, spiega l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Il Lazio è la prima Regione italiana per ciclo completo vaccinazione over 12. Nell’ultima settimana è stato superato il valore target del 27%”. “Negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021)rischiano di dover congelare leper inelle prossime settimane. “Bisogna correre più della variante Delta. Ci servono 100mila dosi di” vaccino “Pfizer entro luglio, altrimenti dovremo spostare ledelle prime somministrazioni con Pfizer del periodo dall’11 al 15 luglio di una settimana”, spiega l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato. “Ilè la prima Regione italiana per ciclo completo vaccinazione over 12. Nell’ultima settimana è stato superato il valore target del 27%”. “Negli ...

borghi_claudio : Covid:Lega,sospendere vaccini under 16,cautela per under 25 - Ultima Ora - ANSA - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'A Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi' - repubblica : Covid, attenzione alle terze dosi: meglio non continuare con i vaccini a Rna - websalute : Da lunedì tutta Italia in #zonabianca >>> - rosamar07455781 : RT @Cartabellotta: La #pandemia #Covid non si controlla solo con #vaccini #mascherine e #distanziamento Oggi la #VarianteDelta richiede #tr… -