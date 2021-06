Vaccini | allarme a Napoli | da lunedì prossimo finite le prenotazioni

(Di venerdì 25 giugno 2021) Finita l’orda di entusiasti adesso ascatta l’. Secondo l’Asl a partire dasonole. Si cerca di convincere anche gli scettici (via WebSource)E’, visto che il capoluogo campano danon ha piùper la somministrazione. Infatti adesso l’Asl deve riuscire in una vera e propria impresa per non bloccare la campagna vaccinale. Ci sarà quindi bisogno di convincere a tutti i costi gli scettici. ...

Advertising

RaiNews : Non è escluso che si debba ricorrere al blocco dei voli dalla Gran Bretagna a causa dell'allarme variante Delta. Lo… - paolo6555 : @borghi_claudio @gbongiorno66 @AlbertoBagnai comunque mi inserisco e mi permetto di segnalare uno studio in Scozia… - marialetiziama9 : RT @rudy_matrix: Vaccini agli adolescenti, allarme dagli Usa: “500 casi di infiammazioni cardiache dopo Pfizer e Moderna” ???? - Gianlustella : RT @rudy_matrix: Vaccini agli adolescenti, allarme dagli Usa: “500 casi di infiammazioni cardiache dopo Pfizer e Moderna” ???? - tankerenemy : RT @rudy_matrix: Vaccini agli adolescenti, allarme dagli Usa: “500 casi di infiammazioni cardiache dopo Pfizer e Moderna” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini allarme

La Stampa

Oms lancia l', 'nei Paesi poveri istanno finendo' 22 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress - Il ddl Zan non è da correggere, 'va rifatto. La cosa che mi ...Oms lancia l', 'nei Paesi poveri istanno finendo' 22 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress - 'La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora ...L'accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in India potrebbe non bastare per scongiurare una terza ondata di contagi.COSENZA – Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e Delta, in particolare di focolai dovuti alla variante Delta indiana. È quanto ...