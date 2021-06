Usa | accordo su piano infrastrutturale da 1 000 miliardi Buzzi | Cementir | Webuld | Enel | ecco i titoli più esposti

(Di venerdì 25 giugno 2021) Certo, non sono i 2.300annunciati all’inizio e neanche i 1.700 di possibile compromesso di maggio. Dopo un lungo negoziato, il presidente Usa, Joe Biden, e un gruppo di 21 senatori centristi hanno raggiunto finalmente unsulin cinque anni di circa 1.000di dollari (che diventeranno 1.200 trilioni se ilverrà esteso a otto anni), assicurando un'intesa bipartisan a lungo cercata che i legislatori e la Casa Bianca proveranno ora a far approvare al Congresso insieme a un pacchetto più ampio voluto dai democratici. Pacchetto che prevede ...

Advertising

NessunLuogo24 : 'Il rinnovo dell'accordo sulla #migrazione tra #UE e #Turchia era atteso anche in relazione al ritiro del contingen… - gianluzappo : RT @formichenews: Meno soldi e meno inflazione. Biden trova il compromesso (in chiave anti-Cina) L'articolo di @gianluzappo https://t.co… - FarAwaySpotter : RT @ilsainel: I primi 20 tweet che ho letto cliccando sull'hashtag erano contro l'hashtag, e si lamentavano del fatto che l'hashtag è vergo… - Nello_Fiengo : RT @ilsainel: I primi 20 tweet che ho letto cliccando sull'hashtag erano contro l'hashtag, e si lamentavano del fatto che l'hashtag è vergo… - ilsainel : I primi 20 tweet che ho letto cliccando sull'hashtag erano contro l'hashtag, e si lamentavano del fatto che l'hasht… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa accordo

New York, 25 giu 16:15 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato l'bipartisan raggiunto sul piano per le infrastrutture affermando che gli...New York, 25 giu 16:15 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito di aver raggiunto l'che permetterà di varare il piano per le infrastrutture...Proseguono contrastate le Borse europee in quest'ultima giornata di contrattazione della settimana. Milano appena sopra la parità, +0,04%; positiva anche Londra, mentre sono in calo Francoforte e Pari ...Il premier al termine del Consiglio europeo: evitiamo di ritrovarci nella situazione di settembre. Soddisfazione perché si è parlato di migranti, "sì al dialogo con la Russia ma con franchezza" ...