Uomini e Donne | Giovanna Abate operata | “Ho avuto serie complicazioni” | l’ha rivelato soltanto adesso

Leggi su sologossip

(Di venerdì 25 giugno 2021) In una sua recente intervista aMagazine,ha raccontato il suo post-operazione: cos’è successo. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della bellissima. Protagonista indiscussa della scorsa edizione didapprima come corteggiatrice di Giulio Raselli ed in seguito come tronista, la giovanissima romana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.