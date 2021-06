Uomini e Donne, dopo aver parlato dell’ ‘amicizia speciale’ con Tommaso Zorzi l’ex tronista Mariano Catanzaro sarebbe vicino a un altro uomo famoso: ecco chi (Di venerdì 25 giugno 2021) Poche settimane fa Mariano Catanzaro aveva fatto molto discutere per alcune dichiarazioni riguardanti il suo rapporto con Tommaso Zorzi. l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, aveva parlato di un’amicizia speciale lasciando intendere che, nel futuro, tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di più profondo. Nelle ultime ore Mariano, lasciatosi ormai alle spalle Tommaso, è tornato a far parlare di sé. Questa volta l’ex pupo ha voluto fare chiarezza sui suoi attuali ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 giugno 2021) Poche settimane faaveva fatto molto discutere per alcune dichiarazioni riguardanti il suo rapporto condi, infatti, avevadi un’amicizia speciale lasciando intendere che, nel futuro, tra loropotuto nascere qualcosa di più profondo. Nelle ultime ore, lasciatosi ormai alle spalle, è tornato a far parlare di sé. Questa voltapupo ha voluto fare chiarezza sui suoi attuali ...

