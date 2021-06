Unioncamere: perse 170 mila imprese artigiane, meno giovani (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Le imprese artigiane diminuiscono, la classe imprenditoriale invecchia ed è meno fiduciosa sul futuro. Ma gli artigiani 4.0 sono più ottimisti. Nonostante l’artigianato pesi per il 9,5% sul PIL e rappresenti il 21,2% delle imprese, il mestiere dell’artigiano rischia di attrarre sempre meno giovani: in dieci anni si sono perse 28mila imprese di under 30, diminuite del 41,9% rispetto al 2011. Mentre sono cresciute del 47% le ditte individuali guidate dagli over 70, con punte che superano il 50% al Mezzogiorno. E’ quanto emerge ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Lediminuiscono, la classe imprenditoriale invecchia ed èfiduciosa sul futuro. Ma gli artigiani 4.0 sono più ottimisti. Nonostante l’artigianato pesi per il 9,5% sul PIL e rappresenti il 21,2% delle, il mestiere dell’artigiano rischia di attrarre sempre: in dieci anni si sono28di under 30, diminuite del 41,9% rispetto al 2011. Mentre sono cresciute del 47% le ditte individuali guidate dagli over 70, con punte che superano il 50% al Mezzogiorno. E’ quanto emerge ...

Advertising

CCIAA_Salerno : RT @unioncamere: #artigiani: sempre meno i giovani imprenditori. In 10 anni crescono i titolari over 70 (+47%), in calo gli under 30 ( -42%… - LaNotiziaQuoti : Nell'ultimo decennio sono state perse 3.715 imprese artigianali in Umbria, di cui 2.692 individuali. La variazione… - IstTagliacarne : via @Agenzia_Ansa: 'Unioncamere: perse 170 mila imprese artigiane, meno giovani'. I dati del Centro Studi… - franciungaro : RT @unioncamere: #artigiani: sempre meno i giovani imprenditori. In 10 anni crescono i titolari over 70 (+47%), in calo gli under 30 ( -42%… - fisco24_info : Unioncamere: perse 170 mila imprese artigiane, meno giovani: Su i titolari over 70 (+47%) giù gli under 30 (-42%) i… -