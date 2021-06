Una Vita anticipazioni spagnole, Genoveva assassinata da sua figlia (Di venerdì 25 giugno 2021) Le puntate spagnole di Una Vita vedono nuovamente in primo piano Genoveva Salmeron, infatti la dark lady che da tempo sta facendo il bello e il cattivo tempo, si troverà ad un certo punto di fronte la figlia Gabriela, della quale non si era mai presa cura. La giovane appare inizialmente determinata a recuperare il rapporto con la madre o almeno questo è quello che fa credere, infatti non passerà molto tempo prima che dimostri di essere ancora più spietata e crudele della genitrice. Una Vita anteprime spagnole, l’arrivo di Gabriela Acacias vede arrivare una bellissima ragazza di nome ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 giugno 2021) Le puntatedi Unavedono nuovamente in primo pianoSalmeron, infatti la dark lady che da tempo sta facendo il bello e il cattivo tempo, si troverà ad un certo punto di fronte laGabriela, della quale non si era mai presa cura. La giovane appare inizialmente determinata a recuperare il rapporto con la madre o almeno questo è quello che fa credere, infatti non passerà molto tempo prima che dimostri di essere ancora più spietata e crudele della genitrice. Unaanteprime, l’arrivo di Gabriela Acacias vede arrivare una bellissima ragazza di nome ...

