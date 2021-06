Una Vita anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: un parto e nuove rivelazioni (Di venerdì 25 giugno 2021) Una Vita Nel corso delle prossime puntate italiane, Marcia ha un malore quando giunge in chiesa e scopre che Felipe e Genoveva sono marito e moglie; intanto, Camino scopre l’identità della donna che ha denunciato Maite e Lolita partorisce il suo primo figlio Pubblicato su 25 giugno 2021 Nelle nuove puntate di Una Vita, in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021, c’è spazio per stratagemmi e confessioni. Felipe è pronto a recarsi in chiesa, sebbene abbia avuto non pochi dubbi. Rosina e Liberto sono i testimoni del suo matrimonio con Genoveva, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) UnaNel corso delle prossime puntate italiane, Marcia ha un malore quando giunge in chiesa e scopre che Felipe e Genoveva sono marito e moglie; intanto, Camino scopre l’identità della donna che ha denunciato Maite e Lolitarisce il suo primo figlio Pubblicato su 252021 Nellepuntate di Una, in onda da domenica 27a sabato 32021, c’è spazio per stratagemmi e confessioni. Felipe è pronto a recarsi in chiesa, sebbene abbia avuto non pochi dubbi. Rosina e Liberto sono i testimoni del suo matrimonio con Genoveva, ...

