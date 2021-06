“Un lungo viaggio”. Antonella Clerici, occhi lucidi ed emozione. È successo nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di saluti per i programmi tv del mattino. Sia sulla Rai che a Mediaset molte delle trasmissioni si fermano per la pausa estiva. E i conduttori con un pizzico di commozione salutano il pubblico che li ha seguiti fedelmente tutto l’anno. Lo hanno fatto Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono al timone di Mattino Cinque. Il programma funziona bene ed è stato premiato in termini di ascolti: in media ha totalizzato più del 18% di share con oltre un milione di telespettatori. Entrambi i conduttori proprio sul finale di quest’ultima puntata, non si sono risparmiati nel ringraziare tutto lo staff di Mattino Cinque, tra cui autori, registi, invito, il direttore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di saluti per i programmi tv del mattino. Sia sulla Rai che a Mediaset molte delle trasmissioni si fermano per la pausa estiva. E i conduttori con un pizzico di commozione salutano il pubblico che li ha seguiti fedelmente tutto l’anno. Lo hanno fatto Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono al timone di Mattino Cinque. Il programma funziona bene ed è stato premiato in termini di ascolti: in media ha totalizzato più del 18% di share con oltre un milione di telespettatori. Entrambi i conduttori proprio sul finale di quest’ultima, non si sono risparmiati nel ringraziare tutto lo staff di Mattino Cinque, tra cui autori, registi, invito, il direttore di ...

