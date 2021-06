UFO | nuovo avvistamento dalla stazione Spaziale L’esperto dopo aver visto il video | “È navicella aliena”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Un Ufo- oggetto volante non identificato è stato immortalato durante una diretta dellaInternazionale in occasione dell’ISS HD Earth Viewing Experiment. Ildell’Ufo, che ha fatto in poche ore il giro del web, riprende quattro luci disposte a formare un triangolo che attrsano lo spazio.dell’Ufo: l’analisi delScott Waring, “Questo oggetto ha quattro potenti aree luminose. Ogni angolo di esso è incandescente e anche il centro della parte anteriore è incandescente, il che presumo sia parte di una cabina di pilotaggio o parte della ...

Homo Nesher Ramla, scoperto predecessore Sapiens?/ "anello catena evolutiva" L'episodio si è ..., oggi rapporto integrale del Pentagono/ "Esistono ma non si sa cosa siano" Una foto scattata nel 2019 torna a far parlare di sè. Soggetto dell'immagine un ufo "Triangolo Nero" che emerge dall'oceano, di cui gli appassionati reclamano ..."Gli Ufo esistono e sono reali, ipotesi aliena non verificabile ma non esclusa". Washington - È quanto emerso dal rapporto del ministero della Difesa statunitense: "Presentano caratteristiche e compor ...