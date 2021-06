UE, GRANT (GRUPPO ID): “La Commissione europea finanzia la cooperazione tra città” (Di venerdì 25 giugno 2021) Il parlamentare europeo della Lega, Valentino GRANT, iscritto al GRUPPO Identità e Democrazia, lavora senza sosta per creare sempre più sinergia tra il Sud e le istituzioni europee. A tal fine attraverso il suo sito www.valentinoGRANT.eu, rende note le modalità di accesso a finanziamenti e opportunità europee, che premiano anche la reale collaborazione tra le città. Nello specifico la Commissione europea attraverso il programma “Citizens, Equality, Rights & Values” (CERV) ha pubblicato due nuove CALL a favore dei Comuni che mirano a finanziare i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 giugno 2021) Il parlamentare europeo della Lega, Valentino, iscritto alIdentità e Democrazia, lavora senza sosta per creare sempre più sinergia tra il Sud e le istituzioni europee. A tal fine attraverso il suo sito www.valentino.eu, rende note le modalità di accesso amenti e opportunità europee, che premiano anche la reale collaborazione tra le. Nello specifico laattraverso il programma “Citizens, Equality, Rights & Values” (CERV) ha pubblicato due nuove CALL a favore dei Comuni che mirano are i ...

Advertising

LCronache : UE, GRANT (GRUPPO ID): 'La Commissione europea finanzia la cooperazione tra città' | Cronache Salerno - Ora_Notizie : Horizon Europe è il nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-2027, che è s… - uBCfumetti : Doom Patrol L'intera psichedelica run del gruppo di supereroi emarginati (#19/63 + Doom Force) di @grantmorrison i… - Ora_Notizie : 'Dall'Europa opportunità per le nostre PMI' - Ora_Notizie : Il parlamentare europeo della Lega, Valentino Grant, iscritto al Gruppo Identità e Democrazia, lavora senza sosta p… -