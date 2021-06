Udine, il prete no vax che invita i fedeli a diffidare dei vaccini (Di venerdì 25 giugno 2021) Nonostante i numerosi post su Facebook, don Fabio assicura: "Mi vaccinerò ma sono scettico sulla narrazione ufficiale che è stata data della pandemia" Leggi su repubblica (Di venerdì 25 giugno 2021) Nonostante i numerosi post su Facebook, don Fabio assicura: "Mi vaccinerò ma sono scettico sulla narrazione ufficiale che è stata data della pandemia"

Advertising

cutolotto : Udine, il prete no vax che invita i fedeli a diffidare dei vaccini - la Repubblica il personaggio va allontanato da… - LifeJoining : RT @maria1_e_basta: La campagna va¢¢inale non va come sperato se si cercano capri espiatori. E allora succede che un 'cittadino' arriva a d… - haunorizzonte : RT @maria1_e_basta: La campagna va¢¢inale non va come sperato se si cercano capri espiatori. E allora succede che un 'cittadino' arriva a d… - maria1_e_basta : La campagna va¢¢inale non va come sperato se si cercano capri espiatori. E allora succede che un 'cittadino' arriva… - MarcelloAtanas : RT @repubblica: Udine, il prete no vax che invita i fedeli a diffidare dei vaccini -