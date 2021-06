Tv: Virginia Raggi a 'Belve', 'ho capito che i processi si svolgono in aule giudiziarie' (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Non è un caso che io abbia chiesto scusa a Ignazio Marino per la vicenda delle arance. Sicuramente prima ero molto più manichea, ma a un certo punto mi sono resa conto che i processi si celebrano nelle aule giudiziarie". Protagonista della nuova puntata di 'Belve', condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera alle 22.55 su Rai2 la sindaca di Roma Virginia Raggi parla a tutto tondo confessando di essere tornata 'suoi passi' riguardo all'ex sindaco Ignazio Marino. "Sì, adesso ci sentiamo", ha rivelato la Raggi, "ora ci confrontiamo su una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Non è un caso che io abbia chiesto scusa a Ignazio Marino per la vicenda delle arance. Sicuramente prima ero molto più manichea, ma a un certo punto mi sono resa conto che isi celebrano nelle". Protagonista della nuova puntata di '', condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera alle 22.55 su Rai2 la sindaca di Romaparla a tutto tondo confessando di essere tornata 'suoi passi' riguardo all'ex sindaco Ignazio Marino. "Sì, adesso ci sentiamo", ha rivelato la, "ora ci confrontiamo su una ...

Advertising

virginiaraggi : Ieri sera ho assistito alla prima del Lago dei Cigni. Un appuntamento attesissimo nell’ambito del calendario della… - virginiaraggi : #LaSindacaRisponde adesso in diretta su Facebook: - Mov5Stelle : .@GiuseppeConteIT, @luigidimaio e tutti i portavoce del MoVimento 5 Stelle sono insieme a @virginiaraggi La nostr… - TV7Benevento : Tv: Virginia Raggi a 'Belve', 'ho capito che i processi si svolgono in aule giudiziarie'... - Alessan04138070 : RT @PacettiGiuliano: Per @gualtierieurope ogni scusa è buona per attaccare la giunta di Virginia Raggi. La differenza è che, grazie a noi,… -