Tutta Italia in zona bianca | cambia colore anche la Valle d’Aosta

Leggi su zon

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla prossima settimana tutte le Regionine saranno in, lo conferma l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza In seguito al nuovo monitoraggio Iss il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che da lunedì 28 giugno modificherà i colori delle Regioni. A partire dalla prossima settimanal’sarà colorata di bianco, entra infatti inl’unica regione rimasta in fascia gialla la. “Questo non toglie che dobbiamo mantenere attenzione e prudenza. Il ...