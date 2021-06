Turismo, nuovo rapporto di collaborazione tra San Marino e Polonia (Di venerdì 25 giugno 2021) Si va verso un nuovo rapporto di collaborazione in ambito turistico tra Polonia e San Marino. Oggi, nel corso della visita istituzionale in territorio polacco, il Segretario di Stato per il Turismo ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 giugno 2021) Si va verso undiin ambito turistico trae San. Oggi, nel corso della visita istituzionale in territorio polacco, il Segretario di Stato per il...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Turismo: entro fine estate aprirà a Roma un nuovo TH. E' la Domus Mariae. Il gruppo è partecipato da Cdp #ANSA https://t… - AnsaRomaLazio : Turismo: entro fine estate aprirà a Roma un nuovo TH. E' la Domus Mariae. Il gruppo è partecipato da Cdp #ANSA - dedalo73 : Strano ora che c'è periodo di turismo tutti zona bianca mascherine via il fate come vi pare ecc ecc e poi già si s… - GemmaRLorenzo : RT @ComuneRE: Presentato il nuovo piano strategico per il turismo e la cultura di #ReggioEmilia. Una città accogliente, definita già nel '7… - IoApro : RT @ConfesercentiBS: ?? Nicola Aggogeri è il nuovo Presidente di #GiovaniImprenditori di Confesercenti della Lombardia Orientale. ?? Il suo… -