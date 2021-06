Tumori: maschi italiani 'bocciati' in prevenzione melanoma, +37% casi in 5 anni (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu (Adnkronos Salute) - Cresce in Italia il numero di nuovi casi l'anno di melanoma, un insidioso tumore della pelle. Nel 2020, rispetto al 2015, l'incremento è stato del 37% tra gli uomini e del 24% tra le donne. E sono più interessate dal fenomeno le Regioni del Centro-Nord, dove l'incidenza risulta doppia rispetto al Sud. La prevenzione è la prima arma per sconfiggere questa neoplasia, con regole molto semplici come l'uso di creme solari protettive ed evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata (12-15), soprattutto in queste settimane di inizio estate. I consigli pratici per la prevenzione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu (Adnkronos Salute) - Cresce in Italia il numero di nuovil'anno di, un insidioso tumore della pelle. Nel 2020, rispetto al 2015, l'incremento è stato del 37% tra gli uomini e del 24% tra le donne. E sono più interessate dal fenomeno le Regioni del Centro-Nord, dove l'incidenza risulta doppia rispetto al Sud. Laè la prima arma per sconfiggere questa neoplasia, con regole molto semplici come l'uso di creme solari protettive ed evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata (12-15), soprattutto in queste settimane di inizio estate. I consigli pratici per ladel ...

