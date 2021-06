Tuffi, Europei juniores 2021: nessuna medaglia per l’Italia. Elettra Neroni ottava dal metro Girls A (Di venerdì 25 giugno 2021) E’ andata in archivio la quinta giornata degli Europei 2021 juniores di Tuffi a Rijeka. Quest’oggi non sono arrivate medaglie per l’Italia. Elettra Neroni e Matilde Borello hanno ottenuto rispettivamente l’ottavo e l’undicesimo posto nella finale dal metro Girls A. La 18enne di Roma ha messo in mostra un solido doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (58.50) e un discreto salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (53.30), chiudendo la sua prova in 364.70. Un po’ al di sotto delle aspettative invece la 19enne di ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) E’ andata in archivio la quinta giornata deglidia Rijeka. Quest’oggi non sono arrivate medaglie pere Matilde Borello hanno ottenuto rispettivamente l’ottavo e l’undicesimo posto nella finale dalA. La 18enne di Roma ha messo in mostra un solido doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (58.50) e un discreto salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (53.30), chiudendo la sua prova in 364.70. Un po’ al di sotto delle aspettative invece la 19enne di ...

Eurojrs a Rijeka. Neroni ottava, Borello undicesima Quinta giornata dei campionati europei juniores di Rijeka, in svolgimento nella rinomata città portuale croata fino a domenica 27 giugno. Elettra Neroni e Matilde Borello migliorano il piazzamento del ...

