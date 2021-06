Trono over, è finita la storia tra due protagonisti che si frequentavano nell’ultima stagione: i motivi (Di venerdì 25 giugno 2021) Una delle coppie dell’ultima stagione del Trono over di Uomini e Donne si è detta addio. Sara Zilli ha annunciato, attraverso un’intervista per il Magazine Uomini e Donne, la fine della sua relazione con il cavaliere Mauro. Il percorso della dama all’interno del programma è stato caratterizzato dal turbolento rapporto con il cavaliere Biagio Di Maro, i due si sono frequentanti per alcune settimane ma a causa di varie discussioni avevano deciso di porre fine alla conoscenza. A seguito di questa rottura Sara aveva poi conosciuto Mauro, che era arrivato in trasmissione proprio per lei. Una conoscenza che sembrava procedere bene tanto che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 giugno 2021) Una delle coppie dell’ultimadeldi Uomini e Donne si è detta addio. Sara Zilli ha annunciato, attraverso un’intervista per il Magazine Uomini e Donne, la fine della sua relazione con il cavaliere Mauro. Il percorso della dama all’interno del programma è stato caratterizzato dal turbolento rapporto con il cavaliere Biagio Di Maro, i due si sono frequentanti per alcune settimane ma a causa di varie discussioni avevano deciso di porre fine alla conoscenza. A seguito di questa rottura Sara aveva poi conosciuto Mauro, che era arrivato in trasmissione proprio per lei. Una conoscenza che sembrava procedere bene tanto che ...

