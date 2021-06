Trastevere | arrestato pusher durante controlli movida

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Non solo un controllo del territorio intensificato, ma anche costanti attività info-investigative, sono le armi messe in campo nei quartieri più interessati dal fenomeno dellaviolenta. Gli uomini della Squadra Mobile, sezione criminalità diffusa, impegnati in costantidelle vie della Capitale, per intercettare, monitorare e reprimere la commissione di reati, intorno alla mezzanotte di ieri, in zona, hanno, in via Filippo Chiappini, un cittadino egiziano di 37 anni. Il 37enne è stato fermato dopo essere stato attentamente monitorato nelle vie del quartiere, mentre si aggirava in ...